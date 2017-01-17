Reina saldırganı işte böyle yakalandı

Reina saldırganı düzenlenen operasyonlar sonucu yakalandı. Son dakika haberlerine göre Reina saldırganı Esenyurt’ta Kırgız arkadaşının evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ortaköy’de bulunan Reina'yı kana bulayan ve 39 kişiyi katleden Reina saldırganı teröristin yakalandığı öğrenildi. Reina saldırganının oğluyla beraber yakalandığı belirtiliyor. Operasyon MİT ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla yürütüldü. Reina katliamcısı Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüyor. Peki, Reina saldırganı kimdir? Haberle ilgili detaylar geldikçe haberimizden okuyabilirsiniz.

İŞTE SALDIRGANIN İLK GÖRÜNTÜSÜ

Reina'da 39 kişiyi katleden 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov İstanbul'da günlerdir titiz bir çalışmayla aranıyordu.

METE YARAR'DAN DEĞERLENDİRME

ORTAKÖY'deki Reina'yı kana bulayan ve 39 kişiyi katleden cani son dakika bir operasyonla ele geçirildi. Esenyurta arkadaşının evinden kıskıvrak ele geçirilen terörist Emniyet'e götürülüyor. Peki süreç şimdi nasıl işleyecek, caninin canlı ele geçirilmesiyle hangi sorularının cevabını netleşecek? Mete Yarar operasyon sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek asıllı caninin sağ yakalanmasının çok önemli olduğunu belirten Yarar şunları söyledi...

Daha önce Numan Kurtulmuş bu konu ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Şimdi caninin canlı yakalanmış olması bağlantıların öğrenilmesi açısından çok önemli. Reina eyleminin içerisindeki unsurlar DAEŞ'in diğer eylemlerine uymuyor bu açığa çıkarsa birçok sey aydınatabilir.

Bügüne kadar DAEŞ saldırılarından farklı olması, bir konu üzerine yoğunaşmaları ve bunun üzerine eylem yapmaları başından beri söylediğim şeylerdi.

Eylemi yaparken şahsın oraya nasıl getirildiği bile çok önemlidir. Bu eylem tarzı ve diğer eylem tarzları için sağ yakalanması çok önemli. Hangi sistem üzerine geldi kimler getirdi soruları bence en önemli sorulardır.

EVDE YAKALANAN KİŞİLERDEN DETAYLAR