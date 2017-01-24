Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirildi
Reina katliamanı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi
- DHA
REİNA katliamanı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor. Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.
Söz konusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.
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