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Reina saldırganının taksi parası aldığı iddia edilen lokanta sahibi konuştu

Ortaköy’deki saldırıyı düzenleyen teröristin olaydan sonra taksiyle geldiği bir lokantadaki çalışandan taksi ücretini aldığı iddiasına lokanta sahibi Şemsettin Dursun yanıt verdi

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Ortaköy’deki saldırıyı düzenleyen teröristin olaydan sonra taksiyle geldiği Zeytinburnu'nda, bir lokantadaki çalışandan taksi ücretini aldığı iddiasına yanıt veren lokanta sahibi Şemsettin Dursun, “Saldırganı daha önce hiç görmedim.  Elemanımdan para alındığını bende polisten duydum. Bunlar taksicinin iddiasıdır. Bunu biz kabul etmiyoruz” dedi.  

Ortaköy’de yılbaşı gecesi gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin olaydan sonra taksiyle Zeytinburnu'na geldiği ve burada taksi ücretini ödemek için bir lokanta çalışanından para aldığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından lokantanın sahibi Şemsettin Dursun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taksicinin iddiasından dolayı elemanlarının gözaltına alındığını söyleyen Dursun, saldırganı daha önce görmediğini ve elemanlarından para alındığına dair iddiayı ilk defa polislerden duyduğunu söyledi.

Bu yaşananların sadece taksicinin iddiası üzerine yaşandığını söyleyen Dursun, bunları kabul etmediğini söyleyerek, “Benim bu işlerle bir ilgim yok. İlgim olsaydı şu anda dükkanı ben açamazdım. Bir de benim elemanlarımı gözaltına aldılar. Onlar sadece taksicinin iddiası üzerine gözaltına alındı. Taksici bulunursa her şey ortaya çıkacak. Taksici arabadan inmiş gece buraya gelmiş. Bu da taksicinin iddiasıdır. Bunu biz kabul etmiyoruz. Başka hiçbir delil ortada yok. Benim çalışanlarımın hepsi Uygur'dur. Saldırganı daha önce hiç görmedim. Polis gece benim elemanlarımı almış onlarla görüşemedim. O yüzden bilmiyorum. Elemanımdan para alındığını bende polisten duydum. Elemanlarım tanımıyor. Para vermemişler. Taksici öyle dedi diye biz mağdur olduk” şeklinde konuştu.

 

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