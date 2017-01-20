Reina saldırganı terörist: Çocuğumu bulun, bilgi paylaşımını hızlandırayım

Örgütte hızla yükselerek emir yardımcısı olan Maşaripov'un, El-Kaide ve Taliban'dan eğitim almak üzere Afganistan'a bu örgütün talimatıyla gittiği tespit edildi. 2011-2012 yılları arası burada silah eğitimi alan teröristin daha sonra örgütteki emir yardımcılığından azledildi. Sözkonusu hareket, 2015 yılında DEAŞ'a bağlılığını açıklamıştı.

SALDIRIYA O İKNA ETMİŞ

Özbekistan İslami Hareketi üyesiyken DEAŞ'a katılan teröristin, katliama uzanan bağlantılarında kritik bir isim daha deşifre oldu. İstihbarat kaynaklarının tespitlerine göre bu isim Ebu Cihad. DEAŞ'ta emirlik görevinde olan Ebu Cihad'ın, Maşaripov'u Türkiye'ye saldırı için ikna eden ve hazırlayan isim olduğu belirtildi. Maşaripov'un Ebu Cihad'la birçok kez irtibat kurduğu tespit edildi. Teröristin telefonunda Ebu Cihad'la görüşme metinlerine rastlandı. Ebu Cihad'ın açık kimliği araştırılıyor.

ÇOCUĞU HEP AKLINDA

Bu arada Reina katilinin İstanbul TEM Şube'deki sorgusu sürüyor. Terörist, ön sorgusunda polise çarpıcı bilgiler veriyor. Dikkat çeken bir detay ise, teröristin polise sürekli çocuğundan bahsediyor olması. Edinilen bilgilere göre terörist, polislerden erkek çocuğunu bir an önce bulmalarını isteyerek, “Çocuğumu bulun, bilgi paylaşımını hızlandırayım” dedi. DEAŞ kuryelerince Pendik'e götürüldüğü iddia edilen çocuk, bazı adreslere yapılan baskınlara rağmen henüz bulunamadı.

Camiye saldırı için keşif yapmışlar

DEAŞ'a yönelik son operasyonlarda tutuklanan 15 canlı bombanın ardından, İstanbul'da adliyeye sevk edilen 28 DEAŞ militanı daha tutuklandı. Teröristlerin Sultanbeyli Gölet mevkiinde çocukları örgüte alıştırmak için yasadışı bir mescit kurduğu ve Halkalı'da ise Caferilerin gittiği camilerde saldırı için keşif yaptıkları ortaya çıktı. Keşif yaptığı belirlenen tutuklu teröristlerden S.S.A.'nın, daha önce cezaevine gönderilen DEAŞ'lı 3 canlı bombayla irtibatı tespit edildi. (Yeni Şafak)