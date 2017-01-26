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Reina saldýrganýndan FETÖ'cü binbaþýnýn numarasý çýktý

Reina teröristin FETÖ’cü binbaþýyla iliþkisini olduðunu açýklayan yazar Nedim Þener 24'e konuþtu.

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Reina teröristiyle ilgili bazý bilgilere ulaþan Nedim Þener dikkat çeken açýklamalarda bulundu. Þener, "Yapýlan baskýnlarda ele geçirilen bilgisayarda bazý maillere ulaþýldý. Bilgiler sonunda bir binbaþýnýn ismi çýkýyor.  Ama þuanda binbaþýyla teröristin aralarýnda irtibat bulunduðuna ait bir bilgi yok veya daha bize iletilmiþ bir bilgi yok. Bu binbaþý Boðaz Köprüsü’nde askere “Vur emri” veren ve darbecilerin whatsapp yazýþmalarýnda da yer alan bir isim ve þuanda Suriye’de olduðu istihbaratý var emniyetin elinde" dedi.

 

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