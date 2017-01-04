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28 Aralık’ta Taksim'de keşif: Reina saldırganının ilk hedefinin Taksim olduğu iddia edildi

Ortaköy’de gece kulübüne saldıran teröristin yakalanması için çalışmaları sürdüren İstanbul polisinin Zeytinburnu'daki operasyonunda birçok doküman ele geçirildi. Teröristin 28 Aralık’ta Taksim’e giderek keşif yapması saldırganın hedefinin Taksim olduğu iddiasını gündeme getirdi.

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Ortaköy’de gece kulübüne saldıran teröristin yakalanması için çalışmaları sürdüren İstanbul polisi, Zeytinburnu’nda operasyon düzenledi. Operasyon birçok doküman ve teröristin Taksim’de yürürken çektiği görüntü ele geçirilirken, saldırganın hedefinin Taksim olduğu iddia edildi.

DİJİTAL VERİLER ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ortaköy’de bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişiyi katleden teröristi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında Zeytinburnu’nda düzenlediği operasyonlarda teröristle ilgili örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.  

 
 

 

TAKSİM KEŞFİ 28 ARALIK

Polisin elde ettiği dokümanlar arasında saldırganın Taksim’de yürürken çektiği görüntü de yer aldı. Teröristin 28 Aralık’ta Taksim’e giderek keşif yaptığı, ancak yılbaşı gecesi yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle Ortaköy’deki gece kulübüne yöneldiği iddia edildi.

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