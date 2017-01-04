28 Aralık’ta Taksim'de keşif: Reina saldırganının ilk hedefinin Taksim olduğu iddia edildi

Ortaköy’de gece kulübüne saldıran teröristin yakalanması için çalışmaları sürdüren İstanbul polisi, Zeytinburnu’nda operasyon düzenledi. Operasyon birçok doküman ve teröristin Taksim’de yürürken çektiği görüntü ele geçirilirken, saldırganın hedefinin Taksim olduğu iddia edildi.

DİJİTAL VERİLER ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ortaköy’de bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişiyi katleden teröristi yakalama çalışmaları devam ediyor.