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Reina saldırganının kimliği belli oldu

Ortaköy'de gece kulübüne yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin adının 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov olduğu öğrenildi.

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Ortaköy'de Reina'yı tarayan teröristin adının 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov olduğu belirtildi.

15 ARALIK'TA İSTANBUL'A GELDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

DEAŞ’ın bu hücresinin çökertilmesinin ardından Reina katliamcısı olan saldırganın 15 Aralık günü Konya’dan İstanbul’a geldiği belirlendi. Konya’daki DEAŞ’ın Özbek hücresinin de, katliamda kullanılan silah ve patlayıcıları örgüt üyelerince İstanbul’a getirdiği belirlendi. Hücrenin, saldırı sonrasında Reina saldırganına lojistik destek vermeye devam ettikleri tespit edildi.

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