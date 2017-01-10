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Sosyal medyada 'Dövüşe 5 kala' mesajını paylaşan kişi tutuklandı

İstanbul Ortaköy'de terör saldırısı öncesinde, eğlence merkezinin sosyal medya hesabına 'Sizi istiyorum' ve 'Dövüşe 5 kala' şeklinde mesaj yazdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

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İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı öncesinde, eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde mesaj yazdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Ortaköy'deki terör saldırısı öncesinde eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde mesaj yazdığı belirlenen "Woo George" isimli hesabın kullanıcısı olduğu belirlenen Fırat Salih Metin, yaklaşık bir hafta önce evinde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Salih Metin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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