Reina saldırısı paylaşımı hakemliğini bitirdi!
Sosyal medyadan Reina saldırısını öven il hakemi Süleyman Belli'ye 3 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi ve Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi.
TFF'ye bağlı Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:
Süleyman BELLİ (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir.
Kaynak:HABER7
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