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Reina saldırısı paylaşımı hakemliğini bitirdi!

Sosyal medyadan Reina saldırısını öven il hakemi Süleyman Belli'ye 3 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi ve Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi.

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TFF'ye bağlı Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

Süleyman BELLİ (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir.

Kaynak:HABER7

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