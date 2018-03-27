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Reina saldırısında ara karar: 2 tutuklu sanık tahliye edildi

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 45'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada, 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları  Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanıklar ve avukatları  tahliyeye ilişkin talepte bulundu.

BİR SONRAKİ DURUŞMA TEMMUZ AYINDA

Müşteki avukatları ise tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını  istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ulugbek Khuda  Ayberdiev ve Maitibake Tusunmaimaiti'nin tahliye edilmesine karar verdi. Dijital raporların beklenmesini kararlaştıran heyet, bir sonraki  duruşmanın 18-19 Temmuz'da Silivri'de yapılmasına hükmetti.  

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