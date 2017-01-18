Reina saldırısında şehit olan polisin abisi de operasyona katıldı
Reina'ya düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın abisinin de teröristin yakalandığı operasyonda görev aldığı ortaya çıktı.
Reina'yı kana bulayan terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul polisinin başarı operasyonu ile saklandığı evde yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibinin yürüttüğü operasyona Reina'da düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın Çevik Kuvvet'te görevli abisi Murat Yıldız'ın da katıldığı ortaya çıktı. (Yeni Asır)
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