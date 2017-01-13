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Reina terör saldırısına 2 tutuklama

Reina saldırısıyla ilgili gözaltına alınan iki yabancı uyruklu şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Ortaköy'deki Reina  terör saldırısını gerçekleştiren DEAŞ terör örgütlü üyesi "Ebu Muhammed El Horasani” kod isimli terörist ile aynı örgüt hücresinde oldukları iddia edilen Çin vatandaşı Omar Asım ile Abuliezi Abuduhamiti tutuklandı.

Omar Asım ile Abuliezi Abuduhamiti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "DEAŞ terör örgütü üyesi olma, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, nitelikli kasten adam öldürme (39 kez) suçuna yardım etme” suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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