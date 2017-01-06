Reina teröristi kaçabilmek için kendini mi yaraladı?
Reina terör saldırıyla ilgili bazı görüntülere ulaşan 24 ekibi, teröristle ilgili bazı ipuçlarına ulaştı. Elde edilen görüntülerde teröristin elini cebine sokarak yürümesine dikkat çeken 24 ekibi, katilin kaçabilmek için kendini yaralamış olacağı ifade edildi.
24 ekibi teröristin Reina katliamı sonrası ne yaptığına dair önemli görüntü ve bulgulara ulaştı. Elde edilen görüntüleri paylaşan 24 Editörü Kahraman Poyrazoğlu, olayla ilgili bilinmeyen ayrıntılara dikkat çekti. Teröristin sol elinin cebinde olmasıyla ilgili katliamın olduğu yerden kaçarken kendini yaralamış olacağı iddialarını dile getiren Poyrazoğlu, "Bir sis bombasını elinde patlatıp, Reina'da kendine yaralı süsü vererek olay yerinden kaçıyor" dedi.
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