Reina teröristi kaçabilmek için kendini mi yaraladı? Reina terör saldırıyla ilgili bazı görüntülere ulaşan 24 ekibi, teröristle ilgili bazı ipuçlarına ulaştı. Elde edilen görüntülerde teröristin elini cebine sokarak yürümesine dikkat çeken 24 ekibi, katilin kaçabilmek için kendini yaralamış olacağı ifade edildi.