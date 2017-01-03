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Reina'da öldürülen 33 kişinin cenazeleri teslim edildi

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 33 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

  • AA
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Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 33 kişinin cenazesiyle ilgili Adli Tıp Kurumundaki işlemler tamamlandı.

Çıkış işlemi yapılan 26 cenazenin ailelerine teslim edilmesinin ardından, gün içinde işlemleri tamamlanan 7 cenaze daha yakınları tarafından teslim alındı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve Adli Tıp Kurumu morgunda bulunan 6 cenazenin teslim edilmesi için de yurt dışından yakınlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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