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Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan beraat etti

Ünlü işletmeci Mehmet Koçarslan, eğlence mekanı Reina'nın tahliyesine karar veren mahkeme hakimi ile tartıştığı gerekçesiyle hakkında açılan 'İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından beraat etti.

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Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Rafet Kalyoncu'yla makam odasında tartıştığı iddiasıyla yargılanan Reina'nın sahibi iş adamı Memet Koçarslan hakkında beraat kararı verildi.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Koçarslan katılmadı. Duruşmada, dosyanın incelendiği, araştırılacak başka bir hususun kalmadığı belirtilerek karar açıklandı.

Mahkeme, hakkında "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlarından dava açılan sanık Koçarslan'ın, savunması, müşteki ve tanık beyanlarına göre her iki suç yönünden yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Hazırlanan iddianamede, eğlence merkezi Reina'nın sahibi Memet Koçarslan'ın 4 Kasım 2016 tarihinde "Reina'nın tahliye edilmesi kararını veren" İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Rafet Kalyoncu'nun makam odasına gittiği ve karar üzerine hakimle tartıştığı ifade edildi.

İddianamede, Koçarslan'ın Hakim Kalyoncu'ya karşı, "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından üç yıl altı aydan yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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