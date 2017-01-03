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Reina'ya 3 Flashbang bomba atan teröristle ilgili şoke eden detay

Reina katliamcısının ABD Özel Kuvvetleri envanterindeki Flashbang isimli şok bombasını kullandığı, Doğu Türkistan Uygur uyruklu teröristin özel savaş eğitimi aldığı ve 15 gün önce İstanbul’a geldiği ortaya çıktı

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İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekânı Reina'da 39 kişinin öldüğü, 65 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısıyla ilgili soruşturmada önemli detaylara ulaşıldı. İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin bulguları şöyle:
 
3 FLASHBANG BOMBASI PATLATTI
 
Doğu Türkistan Uygur uyruklu saldırgan Reina'ya girdikten hemen sonra 'Flashbang' isimli bir şok bombası attı. Terörist zemin katta bir Flashbang daha patlattıktan sonra 3'üncü şok bombasını da çıkmadan hemen önce kullandı. Teröristin her Flashbang patlatışından sonra şoka giren insanları taradığı anlaşıldı.
 
PENSİLVANYA'DA ÜRETİLDİ
 
Türkiye'de daha önce hiçbir saldırıda kullanılmadığı anlaşılan ABD malı Flashbang'lerin Amerikan ordusu envanterinde bulunduğu, fabrikasının da Pensilvanya'da olduğu belirtildi.
 
 
KÖR VE SERSEM EDİYOR
 
Amerikan Özel Kuvvetleri tarafından da kullanılan bombanın insanları kısa süreliğine kör ve sersem ettiği belirtildi. Olay yerindeki Flashbang parçaları incelemeye alındı.
 
"SAHİLDEN ORTAKÖY'E"
 
Saldırganın 15 gün önce orta Anadolu'daki bir şehirden Zeytinburnu'na geldiği olay günü Zeytinburnu'ndan taksiye bindiği, Beşiktaş sahilini takip etmek suretiyle Reina'ya ulaştığı, yolda taksiciyle çok konuşmadığı belirlendi. Saldırganın taksiciye sadece, "Beşiktaş sahilden Ortaköy'e gidelim" dediği öğrenildi. Doğu Türkistan'da özel savaş eğitimi aldığı belirtilen saldırganın, Zeytinburnu'nda birlikte ikamet ettiği arkadaşlarıyla birlikte 12 kişi gözaltına alındı.
 
SİLAH İNCELENİYOR
 
Olay Yeri İnceleme Şubesi, Reina'dan saldırıya ilişkin tüm delilleri topladı. Delillerle ilgili inceleme çalışmaları sürüyor. Polis kriminal çalışmaları da devam ediyor. Terörist, seyyar dipçikli uzun namlulu bir silah kullanmıştı. Kaçarken de silahı olay yerinde bırakmıştı. Fakat saldırganın eldiven kullandığı bu sebeple silahta parmak izi bırakmasının zor olduğu belirtildi. Silah, mermi çekirdekleri, boş kovanların balistik incelemesi sürüyor. Mermilerin çelik çekirdekli özel yapım olduğu anlaşılmıştı.(Sabah)

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ihsan03.01.2017 11:42
bomba abd kurşun abd eğitim and suriyeden türkiyeye 33 bombacı girdi diyen cia başkanı abd hepsi abd nin işi hala incirlik kapatılmıyacakmı natodan çıkılmıyacakmı
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