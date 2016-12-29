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Rejime ait birlikler Lazkiye ve İdlib kırsalını vuruyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Lazkiye ve İdlib kırsalını vurmaya devam ettiği bildirildi.

  • AA
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Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Lazkiye ve İdlib kırsalını vurmaya devam ettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki köylere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Esed'e ait topçu birlikleri, Hatay sınırı yakınlarında yer alan Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı ve Cebel Ekrad bölgesiyle İdlib kırsalındaki, Cisr eş-Şuğur ilçesi, Obin, Bdama, Curin, Hırmaş, Hambuşiyye köylerini vurdu.

Bağlantı yollarının da hedef alındığı saldırılarda yaralananların olduğu belirtildi.

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