Rekabet Kurulu üyeliklerine atamalar Resmi Gazete'de
Rekabet Kurulu üyeliklerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
- İHA
Buna göre, Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı. Söz konusu atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 22’inci maddesi ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’inci ve 3’üncü maddeleri uyarınca uygun görüldü.
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