Rekabet Kurulundan otogaz bayilerine 1,45 milyon lira ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Adıyaman'da faaliyet gösteren 30 otogaz bayisinin aralarında anlaşarak fiyatları yükseltmek suretiyle 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Buna göre, Rekabet Kurulu, bayilerden 16'sının, kanunda geçen, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran, yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri yaptıklarına karar verdi.

Kurul, 16 teşebbüse ilgili maddeyi ihlal etmeleri dolayısıyla aynı kanunun 16'ıncı maddesi uyarınca toplam 1,45 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Öte yandan, soruşturulan diğer 14 bayinin ise ihlali gerçekleştirmediğini tespit ettiklerinden idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.