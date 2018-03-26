Rekabet Kurumu'ndan Doğan Grubu'nun satışına ilişkin açıklama: Dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Altınbaş Üniversitesi'nin, üniversitenin Bağcılar'daki yerleşkesinde düzenlediği Rekabet 4.0 Paneli'ne katıldı. Torlak, etkinliğin ardından bir gazetecinin, Doğan Şirketler Grubu Holding'in medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin Demirören Holding AŞ'ye satışının rekabete aykırı ve Rekabet Kurumu'nca engellenmesi gerektiği yönünde iddialar olduğunun hatırlatılması üzerine, "Şu aşamada bir şey söylemek mümkün değil. Dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz. Dosya gelecek, orada pazar payları var, vesaire... İlgili kriterlere göre bakılacak. Şu aşamada herhangi bir müracaat yapılmadan bir şey söyleme şansımız yok. Çünkü ortada rakamlar, dosya yok." ifadelerini kullandı.