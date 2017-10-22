Reşat Petek: Bu kadar alçaklık tarihimizde görülmedi

Petek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, Uluslararası 4. Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında düzenlenen "İhanet ve Direniş" konulu konferansta yaptığı konuşmada, FETÖ'nün kökü dışarıda bir örgüt, elebaşısının da baştan itibaren seçilmiş bir hain ve gizli eller tarafından yönetilmiş, yönlendirilmiş, eğitilmiş bir terörist olduğunu söyledi.

Örgütün taktiklerini, stratejik hedeflerini de hep dışarısının belirlediğini ifade eden Petek, son olarak 15 Temmuz'da düğmeye basma talimatının FETÖ'den geldiğini, bunun da kesin olarak tespit edildiğini dile getirdi.

Petek, darbe girişiminin neden yapıldığını anlatırken, şu değerlendirmelerde bulundu:

Sebebi şu, İzmir Başsavcılığı bir soruşturma yapıyor. O kumpas davalarında mağdur ettikleri öteden beri pekçok subay var. Kendilerine iftira attıkları. Onları yapan FETÖ'cü hakim ve savcılarla ilgili soruşturma yapılırken TSK içinde pekçok üst düzey generalin ismi çıkıyor, haklarında soruşturmalar var. 2016'nın Yüksek Askeri Şura kararından önce bunlar hakkında yasal işlem yapılacak, kimi tutuklanacak kimisi de doğrudan dava açılacak bu bir. İkincisi, Silahlı Kuvvetlerimiz kendi içinde bir araştırma yapmış, 2016 Askeri Şurası'nda şura kararıyla pekçoğu ihraç edilmek üzere listeleri hazırlanmış. O dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi komisyonumuza gelip 'Sırf benim elimde 800 tane jandarmadan ihraç edilecek FETÖ'cü vardı.' dedi. Bir diğeri, bir yasa çıkardık. Danıştay Kanunu ve benzer kanunlara dair değişiklik yapılması kanunu, Yargıtay'da, Danıştay'da, FETÖ'cü olarak 2010'dan sonra yerleşmiş işte 160 kadar Yargıtay'da, 80 kadar Danıştay'da üst yargı mensubu var. Bunlar istedikleri kararları alabiliyorlar. Ne zamana kadar? 15 Temmuz'a kadar devam ediyordu. Yasayı çıkardık, bunlar hakkında işlemler başlama noktasındaydı. O zaman FETÖ örgütü düşünüyor. 'Üst yargıda temizleniyoruz, silahlı kuvvetlerde Yüksek Askeri Şura ile temizleneceğiz. Başlayan soruşturmalar var. Emniyette zaten ciddi anlamda temizlik yapıldı. Soruşturmalar devam ediyor. Biz silahlı darbeyi hemen yapmazsak 2016 Askeri Şurası'ndan sonra büyük güç kaybı olur, bir daha yapamayabiliriz. Onlara göre dikdatör dedikleri Cumhurbaşkanımızı 'deviremeyebiliriz.' O bakımdan düğmeye bastılar 15 Temmuz darbe girişimi böyle oldu.

- "İhanetin karşısında milletin şanlı direnişi kazandı"

15 Temmuz günü Allah'ın takdiri ve yardımıyla birşey olduğunu belirten Petek, "Gece 3'te yapılacak darbe, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanının Genel Kurmay Başkanı ile yapmış olduğu toplantıda verdiği talimatlar, yanındaki emir subayları FETÖ'cü olup örgüte ulaştırdıkları için paniğe kapıldılar. 'Eyvah MİT öğrendi, Genel Kurmay öğrendi gece 3'ü beklersek bizi derdest edecekler. Gelin 20.30'da 21.00'de darbeye başlayalım.' dediler. Erkene aldılar başladılar, iyi ki erkene aldılar. Allah'a şükür milletimiz uyumadan o hain darbe girişimini engelledik." diye konuştu.

İhanetin karşısında milletin şanlı direnişinin kazandığını vurgulayan Petek, o gece millete "Sokaklara dökülün" talimatı veren, hakikaten bir kahraman, hakikaten liderlikte hiç tereddüt etmeden kararını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı saygıyla andığını söyledi.

- "Gazi Mustafa Kemal'i 'deccal' olarak gördü"

Petek, "Bu kadar ihanet, bu kadar alçaklık hakikaten tarihimizde görülmedi ama şükürler olsun tekrar milletimizin Allah'a olan inancı, istiklal ve istikbaline bağlılığı, bunlar yapılırken FETÖ ile mücadele ettiğine gönülden inandığı lideri Cumhurbaşkanımızın o dik duruşuyla şanlı direnişimiz zaferle sonuçlandı." diye konuştu.

FETÖ elebaşısının kendisini 'mehdi' olarak, Gazi Mustafa Kemal'i de 'deccal' olarak gördüğünü dile getiren Petek, "1938'de deccal öldü mehdi dünyaya geldi algısını oluşturmak için birçok yerde doğum tarihini 1938 olarak yazdığı komisyon kararlarında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Örgütün, Müslümanların tevhid akidesinin temeli olan "La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah" ifadesinde oyun yaptığını söyleyen Petek, "Dinlararası diyalog adına 'La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah'tan 'Muhammedün Resulullah'ı kaldırdılar. Sadece 'La ilahe illalah' cennete girer. Müslüman'ın bu anlamda Hristiyan, Yahudi ile ayrı bir durumu yoktur. O bakımdan da özellikle yurt dışında asla ezanlarında, kametlerinde 'Muhammedün Rasulullah'ı demediler." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İlker Çitil ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir ve vatandaşların katıldığı konferansta Özkan ve Erkoç, Petek'e Kahramanmaraş hatırası olarak bakır tabak hediye etti.