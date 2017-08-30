Resimli Arefe (Arife) mesajları smsleri 2017 en güzel uzun kısa arefe mesajları

Arefe mesajları, resimli kısa uzun arefe mesajları Kurban Bayramı’na girmek üzere olduğumuz şu günlerde merakla bekleniyor. Kurban Bayramı’ndan bir önceki gün olan “Arefe” Zilhiccenin 9. günüdür. Arefe mesajları sözleri vatandaşlar tarafından sorgulanırken, haberimizde bulunan arife mesajlarını SMS, whatsapp veya Facebook mesaj yoluyla sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Arefe günü, bayramın gelişini müjdeler. Arefe yalnız Zilhiccenin 9. günüdür. Başka güne Arefe denmez. Arefe Günü’nün İslam’daki karşılığı kurban bayramından önceki gün olarak tanımlanıyor. Kurban Bayramı’nda kurban kesme ibadeti yerine getirilir. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

2017 KURBAN BAYRAMI AREFE MESAJLARI (RESİMLİ)

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve arefe gününüz mübarek olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul,bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Arefe gününde vefat eden yakınlarımızın belki de en çok ziyaret edildiği bu günlerde sizlerin de sevenleriniz hiç eksik olmasın. Gününüz kutlu olsun.

Her gününüzün bayramı muştulayan arefe günü gibi olması Duasıyla.

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

Arefe gününüzün en güzel bayramları sizlere ulaştırması duasıyla. Gününüz mübarek olsun.

Bayramları müjdeleyen arefe günleri ne kutlu zaman dilimleridir. Hayırlı olsun.

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.

Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.

Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah’tan niyaz ederiz.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

1- Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2- Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3- Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4- Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5- Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunmalıdır.

Arefe gününe saygılı olmalı, o gün hacılar Arafat'ta vakfe yapıp dua ederken, manen onların yanında olduğumuzu hissederek dualarına iştirak edilmelidir. Böyle bir günde bizi günaha sokabilecek her şeyden uzak kalmak gerekmektedir.Günümüzde arefe, bayramın bir önceki günü olduğu için dünyalık telaşların en yoğun olduğu bir gün olarak yaşanmaktadır. Oysa ki arefe insana verilen en kıymetli vakitlerden biridir. Bugünler ibadet ve affedilme günleridir. Hacıların Arafat'ta "Lebbeyk (Buyur Rabbim)" diyerek dil, ırk, ten ayırımı yapılmaksızın bir araya geldiği mahşer gününü hatırlatan, kulluğun Allah Teâlâ'ya dualarla, telbiyelerle arz edildiği en kıymetli zaman dilimidir. Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:

"Duanın faziletlisi, arefe günü yapılanıdır." (Beyheki)

"Allah Teâlâ, arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder."