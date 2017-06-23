Resimli en yeni Cuma mesajları 23 Haziran İl İl Cuma namazı vakti

23 Haziran Cuma saati ve namaz vakitleri açıklandı. Diyanet tarafından açıklanan Cuma saati bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda en güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizin Cuma gününü tebrik edebilirsiniz. SMS ve whatsapp mesajları ile Cuma gününün faziletini anlatan mesajlar paylaşmak adeta bir gelenek haline geldi. İşte, Cuma saatleri ve en güzel Cuma mesajları. Haftanın en değerli günü cuma günüdür. Peygamberimiz (s.a.s.) cuma gününün faziletini şöyle beyan etmiştir: “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cuma, 18)

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah’ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle! Cumanız mübarek olsun.

İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz… Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz… Hayırlı Cumalar…

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm Ayetel kürsi için sen kabul eyle sözüm

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma gibi günümüz var. Islam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

La Tahzen! İnnallahe-l meana! "Üzülme, Allah bizimle beraberdir!" (Tevbe,42) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allahım; ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Allahım, bizi, dinde yalnız sana ihlasla ibadet eden haniflerden kıl! Yönümüzü Yanlış bildiklerimizden Hakka tevcih eyle! Hayırlı Cumalar.

Varsın Olmasın hayatta her istediğimiz. Biz olana 'elhamdulillah' Olmayana 'eyvallah' Demesini biliriz. Hayırlı Cumalar.

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.Cumanız mübarek olsun..

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur'ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA - 42) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..!

Hayat dileniyor O'ndan taş, toprak, ot, ağaç; Sende ona yönel, ellerini hep O'na aç; Lutfedip hazanı nevbahara çeviren o; İsteyip dilemekse bir vasıta bir araç.. SELAM VE DUA İLE HAYIRLI CUMALAR..

Allah'ım sen yüreğime huzuru üfür. Sen sıkıntımı rüzgar gibi alıp götür… Sen dualarımı kabul et. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

...Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşire, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. Hayırlı Cumalar. Dua ile...

Belki kalbindir acıyan...Belki bedenin...Belki de ruhundur kıvranan, belkide bin türlü muamma...Her ne durumda olursan ol; diline yakışır bu dua; Ya Rabbi, Razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak hepsini affet! AMİN. Hayırlı Nurlu Cumalar.

CUMA DUALARI

"Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

"Lanetlik şeytandan Ulu Allah'a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınır¬sız derecede cömerttir."

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O' na gönülden teslim olun."

Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)