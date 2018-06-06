Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Resmen duyuruldu! Katar'ın tam üye olma talebi reddedildi

NATO, ittifaka katılmak isteyen Katar'ın tam üye olma talebini reddetti. NATO bu açıklamayı, Katar Savunma Bakanı'nın ülkesinin NATO’ya katılmak istediğini açıklaması üzerine yaptı.

  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir NATO yetkilisi, Katar’ın savunma ittifakına tam üye olma talebini, "üyelik ABD ve Avrupa’ya açıktır" diyerek reddettiklerini duyurdu.

NATO yetkilisi karara gerekçe olarak kuruluşun 10.maddesini gösterdi. Washington anlaşmasının 10. maddesinde "Taraflar, oy birliği sağlayarak, herhangi bir Avrupa Devletini, ittifakın gelişmesini ve Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğini sağlamak üzere üyeliğe davet edebilir" deniliyor.

Açıklamayı yapan NATO yetkilisi, "Katar, NATO'nun değerli ve uzun süredir bir ortağıdır" dedi.

KATAR NATO'YA KATILMAK İSTEMİŞTİ

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin silahlanma kalitesi konusunda bölgedeki en önemli ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, NATO'ya tam üye olmayı arzuladıklarını açıklamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Silivri

Seçim Yolunda Silivri

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA