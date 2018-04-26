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Reuters ajansı 'faizde değişiklik yok' manipülasyonuyla doları 4,10 TL'ye yükseltip birçok pozisyonu kapattırdı

İngiliz haber ajansı Reuters dün büyük bir manipülasyona imza attı. Merkez Bankası’nın kararı açıklanmadan önce “faizde değişiklik yok” haberi geçen Reuters, doları 4.10 TL’ye yükseltip birçok pozisyonu kapattırdı. Yanlış haberi 3 dakika sonra geri çekildi.

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) geç likidite penceresi faizinde 75 baz puanlık artırım yaptığı dünkü toplantısı, İngiliz haber ajansı Reuters'ın manipülasyon kokan skandal haberiyle gölgelendi. PPK kararı açıklanmadan önce "faizde değişiklik yok" haberi geçerek dolarda yükselişe neden olan Reuters, birçok pozisyonun kapanmasını sağladı.

DOLARI UÇURDU

Piyasanın saat 14'te açıklanacak olan PPK kararını beklediği dakikalarda, Reuters saat 13:55'te finans dünyasını dalgalandıran anonsu geçti. Reuters, "Faizde değişiklik yok" şeklinde anons geçerken, bazı kanallar da bunu baz alıp Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmediği şeklinde haber yayınlandı. Bu haberin etkisiyle dolar 4.07 TL'den 4.10'un üzerine çıktı. Reuters saat 13:58'de yani Merkez Bankası'nın kararının açıklanmasından iki dakika önce, 13:55'te servis ettiği haberi geri çekti. Merkez Bankası'nın kararının açıklanmasının ardından ise dolar 4.03'e kadar geriledi. Fakat, 10 yıllık ABD tahvillerinin faizinin yüzde 3.02'ye çıkması ve dolar endeksindeki sert yükselişin etkisiyle kur tekrar 4.10 TL'ye çıktı. Reuters'ın yanlış haberinin özellikle vadeli işlem piyasasında birçok pozisyonun kapanmasına neden olduğunun altını çizen analistler, "Yanlış haber aynı zamanda Merkez Bankası'nın attığı adımın etkisini de zayıflattı. Son yıllarda görülen en büyük manipülasyon oldu" değerlendirmesinde bulundu.

YALAN HABER GEÇTİLER

13:55 "Faiz değişmedi" haberi geçildi.
13:57 Dolar 4.07'den 4.10'a çıktı.
13:58 Haber geri çekildi.
14:00 MB kararı ile dolar 4.03'e indi.

(Sabah)

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