Reuters muhabirleri Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle yargılanacak

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun gözaltına alındıklarında yanlarında devlete ait resmi belgelerin nüshalarını bulundurmalarından dolayı yargılanacakları kaydedildi.

Yangon Kuzey Bölge Mahkemesinin söz konusu gazetecileri, Devlet Sırlası Yasası'nda yer alan "devlet belgelerinin açığa çıkarılması, ulusal güvenliği tehdit edebilecek gizli resmi bilgileri edinmek, toplamak, kaydını tutmak, yayımlamak veya başkasına aktarmayı" suç sayan maddeler uyarınca yargılama kararı aldığı bildirildi.

Wa Lone'nun 16 Temmuz, Kyaw Soe Oo'nun ise 17 Temmuz'da hakim karşısına çıkacakları belirtildi.

Her iki gazeteci de haklarındaki suçlamaları reddetti.

Gazeteciler söz konusu suçtan hüküm giymeleri halinde 14 yıla kadar hapis cezası alabilecekler.

Reuters muhabirlerinin, Arakan'daki olaylar hakkında bilgi vereceklerini söyleyen polisler tarafından tuzağa düşürüldüğü iddia edilmişti. Nisan ayında bir polis amiri mahkeme önünde gazetecilerin tuzağa düşürüldüğünü itiraf etmişti.

Ülkede daha önce de parlamento binası yakınında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe, başkent Nepido'da mahkemeye çıkarılmıştı.

Ayrıca TRT World adına çalışan 4 kişi, 10 Kasım'da ruhsatsız drone bulundurmaktan ikişer ay hapse mahkum edilmişti. Ekip, daha sonra suçlamaların düşürülmesiyle serbest bırakılmıştı.