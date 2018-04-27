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Reyhanlı Belediye Başkanı Şanverdi, milletvekili aday adayı olmak için istifa etti

Hatay’ın Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, 24 Haziran’da yapılacak seçimde, milletvekili aday adayı olduğunu söyleyerek görevinden istifa etti.

  • İHA
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AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıklayan Şanverdi, “Bu dönemde her şeyi yapabildik mi? Tabii ki bitiremedik. İnsanların yaşadığı yerde sorun bitmez. Biz alt yapı ve üst yapı, eğitim, okul hizmetlerinde elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. 24 saat esasına göre çalıştık. Tüm mesai arkadaşlarımıza, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, bundan sonra da Reyhanlı’ya daha çok sahip çıkacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

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