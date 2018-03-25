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Reyhanlı'da aşiretten Afrin kutlaması

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Tayy Aşireti’nin üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarısını, Davutpaşa Mahallesindeki Bayrak Tepeye çıkarak davul zurna eşliğinde kutladı.

  • DHA
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 10 bin kişilik Tayy Aşireti’nin yüzlerce üyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarısını, Davutpaşa Mahallesindeki Bayrak Tepeye çıkarak davul zurna eşliğinde kutladı.
 
 

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