Reyhanlı'da aşiretten Afrin kutlaması

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 10 bin kişilik Tayy Aşireti’nin yüzlerce üyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarısını, Davutpaşa Mahallesindeki Bayrak Tepeye çıkarak davul zurna eşliğinde kutladı. <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/25/250320181616590967851_3.jpg' style='float: right; height: 419px; width: 630px;' /> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/25/250320181617150964477_3.jpg' style='float: right; height: 419px; width: 630px;' />
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