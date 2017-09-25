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Komando birlikleri ve zırhlı araçlar Reyhanlı'ya ulaştı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı araçlar bölgeye ulaştı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilenkomando birlikleri ve zırhlı araçlar bölgeye ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlar ve otobüslerle zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Reyhanlı'dan Suriye sınır hattı istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi. 

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