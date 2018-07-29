Rezervasyon uyarısı

Yaz döneminde yüksek doluluk oranlarına ulaşan turizm sektörü, 20 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı’nda ‘yüzde 100 doluluk’ oranına ulaşmayı hedefliyor. Kurban Bayramı öncesinde yabancı turistin de yoğun olarak rezervasyon yaptırması nedeniyle yerli turiste ‘acele edin’ uyarısında bulunan turizmciler, bazı bölgelerde yüzde 35’e varan ‘erken bayram tatili rezervasyonu’ indirimi uygulandığını, fiyatların da Ege ve Akdeniz’de 150 liradan başladığını söylediler.

Rezervasyonlarda büyük yoğunluk olduğunu ifade eden Prontotour Yöneticisi Gürkan Erol, tatilcilerin ilk tercihinin Ege ve Akdeniz olduğunu ifade etti. Kıbrıs’ın da yine çok tercih edildiğini anlatan Erol “Yabancı turistlerden bu yıl ülkemize ilgi büyük. O yüzden Kurban Bayramı tatili için yerli turistin elini çabuk tutmasında fayda var. Gecelik kişi başı 150 TL’den 1.350 TL’ye kadar geniş yelpazede her zevke ve bütçeye göre konaklama paketlerimiz bulunuyor” dedi.

Bir başka büyük tatil organizasyon şirketi Jolly yetkilileri ise Türkiye’de gecelik konaklama fiyatlarının Kurban Bayramı rezervasyonları için 200 TL’en başlayıp 2 bin TL’ye kadar yükseldiğini ifade etti. Jolly’den verilen bilgiye göre bayram tatili için Akdeniz ve Ege’yi tercih eden tatilciler Bodrum’a akın ediyor. Buna Bodrum’da standart odaların gecelik fiyatları 200-1.500 TL arasında seyrediyor. Antalya’da ise fiyatların 300 ile 2.000 TL arasında değişiyor. Bu destinasyonlara göre Kuşadası’ndaki fiyatlar ise daha uygun.

TURLAR UYGUN FİYATLARLA

Bayramda turların da yoğun olarak tercih edildiğini belirten Jolly yetkilileri “ Ege ve Akdeniz turları 340 ila 1.800 TL arasında değişiyor. Karadeniz ve Batum turları başta olmak üzere, Kapadokya, Doğu Anadolu Bölgesi, yakın yerler olarak Sapanca ve Maşukiye, Eskişehir, Isparta ve Kütahya ve oldukça ilgi gören bölgeler. Bu turların fiyatları da genel olarak, 110 ile 1.500 TL arasında değişiyor” bilgisini verdi.