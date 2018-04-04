‘Rezil’ yaklaşıma suç duyurusu

Hatay'a gidip Mehmetçiğe moral veren sanatçıları sert bir dille eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağıyor. Aralarında Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Alişan, Emel Müftüoğlu, Hande Yener, Hülya Koçyiğit, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki ve Mustafa Sandal’ın da yer aldığı sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Hatay’a gitmiş, hem askere hem de bölge halkına moral vermişti. ‘Mehmetçik-sanatçı’ kucaklaşmasını hazmedemeyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay’a giden sanatçılara ‘rezil adamlar’ diyerek adeta ötekileştirdi. Sanatçılar, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

BÖLÜCÜLÜK YAPIYOR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu şiddetle kınayan Emel Müftüoğlu “Ben Hatay’a daha önce gitmek istiyordum. Bir türlü denk gelmedi. Aracı oldular ben de gittim. Fedakar çocuklarımıza bir teşekkür yetmez. Bir politikacının bizi ötekileştirmesi çok yanlış. O götürseydi onunla gitseydik. Bölmeye yönelik bu davranışı şiddetle kınıyorum. Demokrasiden bahsediyorlar ama bu yaşta bizi savunma durumuna geçirmeleri çok acıklı” dedi.

NE SAKINCASI VAR?

Alişan ise şunları söyledi: “Ben bir siyasetçi olmadığım için sayın Kılıçdaroğlu’nu muhatap almıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı ile Mehmetçiğimize moral vermeye gittik. Bunun ne gibi bir sakıncası olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bundan rahatsız olmasına anlam veremiyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanımız diktatör değil bu halkın yüzde 51 oyunu almış bir liderdir. Hatay’a giden tüm sanatçılarla Kemal Kılıçdaroğlu’na dava açacağız.”