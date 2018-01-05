Ripple nasıl satın alınır? Ripple nedir fiyatı ne kadar?

Ripple nedir? Ripple nasıl satın alınır? Kripto para borsasının yükselen yıldızı Ripple, son günlerde Bitcoin’in tahtını sallamaya başladı. Ripple fiyatı ne kadar oldu? Bir ayda 10 kat değerlenen Ripple dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi oldu. Bu durumun ardından kripto para piyasalarında Ripple’ın Bitcoin’i tahtından indirebileceği konuşuluyor. Kripto para birimi Ripple, 3 Ocak'ta yüzde 25 değerlenerek 3 doları geçti ve Bitcoin'den sonra dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi oldu. Ripple'dan önce ikinci en büyük kripto para birimi Ethereum'du. Fortune dergisi, Ripple'ın değer kazanmasının arkasında ne olduğunun bilinmediğini fakat yeni yüksek riskli yatırım fonlarının (hedge fund) yatırımlarının ana nedenlerden biri olabileceğini belirtti.

Diğer para birimlerinin aksine Ripple, merkezi olmayan bir madencilikle üretilmiyor. Ripple'ın para birimleri bir kerede yaratıldı ve bunun büyük bir kısmı yaratıcı şirketin elinde bulunuyor.

Bu artışla birlikte Ripple'ın kurucusu Chris Lansen dünyadaki en zengin insanlardan biri haline geldi. Ripple 2,39 dolarken Lansen'in elindeki Ripple'ların değeri 37 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Ripple'ın 3 doları geçmesiyle Lansen daha da zenginleşti.

RİPPLE NEDİR?

Oldukça kısa sürede fon aktarımı sağlayan uluslararası para transfer ağı şeklinde Ripple’nin tanımını yapabiliriz. İddialı bir şekilde tanıştığımız ve kripto paralardaki birçok konuya çözüm olacağını duyduğumuz Ripple sayesinde düşük masraflı transferler gerçekleştirebiliyorsunuz. Odak noktasında ise bankalar ile müşterileri olduğu biliniyor. Mining yapılamayan bir kripto para sistemidir ve XRP kısaltması kullanılmaktadır.

Ripple’nin ortaya çıkışını incelemek için kripto paraların yükselme devrine kısaca göz atmak gerekiyor. Yani bitcoinin, blockchain sisteminin deneylerinden biri olarak ortaya çıktığını düşünürsek, alternatif coinlerin ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu anlayabiliriz. Üstelik bitcoinin çıkışıyla birlikte karşılaşılan sorunlar, diğer alternatiflerin çıkışını tetiklemiştir.

Her yeni kripto para, kodlarına gömülü yeni özellikleriyle bitcoine alternatif olmuştur. Bu durum ise madenciliği zorlaştırmış ve değersiz hale getirmiştir. İyi bir ekran kartı alan herkes, kripto para üretimine girmiş ve alternatifler çoğalmıştır. Şimdilerde bu durum riskli ve kar getirmeyen bir iş olarak görülüyor. Yatırım yapma konusunda geç kalanlar ise gelecekte değerlenmesini bekledikleri yeni kripto paraların peşine düşüyor.

Kripto para madenciliğinin zorlaşması ile artan işlem ücretleri ise yepyeni bir sorun. İşte tam da bu noktada Ripple hayatımıza girdi. İlk kez 2012 yılında ortaya çıktı ve popüler bir ödeme sistemi olarak yoluna devam etti. Farklı para birimlerine hızlı bir şekilde dönüştürülebilir olması ise popülaritesinin kaynağı oldu. Çünkü şu an için bile kripto paraların konvertible sorunları tam olarak çözülmüş değil. Ripple’nin bu imkanı sunması, doğal olarak hemen benimsenmesini sağladı.

Ripple’nin sunduğu çözüm; farklı defter ve ağlar arasındaki ödemeleri, küresel çapta güçlendirmek için açık ve tarafız bir protokol kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Interledger Protokolü adı verilen bu sistem sayesinde işlemler uçtan uca güvenli bir şekilde akış sağlanarak gerçekleşmektedir.

İlk olarak 2012 yılında hayatımıza giren Ripple; Arthur Britto, David Scwartz ve Ryan Fugger tarafından geliştirildi. Uluslararası ödemeler konusunda getireceği avantajlar ile hemen dikkat çeken Ripple, 2017 yılının Mayıs ayında 8 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Madenciliği yapılmayan Ripple’ın para birimi olarak XRP görev yapıyor ve zamanla bitcoinin tahtını alması bekleniyor. Bir para birimi olarak hayatımıza girmese bile küresel bir ödeme ağı olarak popüler olacağı kesin.

RİPPLE NASIL SATIN ALINIR?

Bittrex, Poloniex, Bitstamp, Shapeshift isimli yabancı borsaların Ripple coin alımında en çok tercih edilenler olduğu biliniyor. Aynı zamanda Ripple’nin kendi sitesinden alım yapabiliyorsunuz. Paribu ve Koinim gibi Türk borsalar üzerinden bitcoin alıp, yabancı borsalarda XRP ile dönüşüm yapılması ise en sık kullanılan yöntem olarak göze çarpıyor.

Türkiye’den Ripple coin almak isteyen kişiler, genellikle Türk borsalardan bitcoin aldıktan sonra yabancı borsalarda dönüşüm yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü şu an için Türk borsalarında doğrudan XRP alım imkanı bulunmuyor. Güvenli olarak bahsedilen yabancı borsaların ise Poloniex veCex.io olduğu belirtiliyor. Ayrıca destekleyen Cex.io ve Bitit gibi birkaç siteden kredi kartı ile alım yapmanın mümkün olduğu da söyleniyor.