'Riyad-Trabzon arası direkt uçuşlar başladı'

Riyad-Trabzon direkt uçak seferlerinin başlaması dolayısıyla kente gelen Suudi Arabistan Flynas Havayolları Direktörü Cem Tanyeri ve beraberindeki heyet, Vali Yavuz'u ziyaret etti.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan Flynas Havayolları'nın Trabzon'a direkt seferlerini başlatmasının turizm sezonu için önemli olduğunu belirtti.

Riyad-Trabzon arası direkt uçuşların bugün itibarıyla başladığını ifade eden Yavuz, "Riyad'dan Trabzon'a haftada iki gün, yıl boyunca devam edecek uçuşlar, turizmde Trabzon'un önemli bir destinasyon haline geldiğini göstermektedir. İlimize gerçekleştirilen direkt seferlerle 12 ay boyunca turist ağırlayacağız." ifadesini kullandı.

"Trabzon'a bugün direkt seferlerle 135 yolcu geldi"

İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da Riyad'dan Trabzon'a bugün direkt seferlerle 135 yolcunun geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bayram sonrasında daha yoğun gerçekleşmesini hedeflediğimiz direkt seferlerle turizm hedeflerimizi tutturmayı planlıyoruz. Trabzon'un geçen yıl 2 milyon 200 bin civarında olan yerli ve yabancı turist sayısını direkt seferleri ve turist memnuniyetini artırarak bu yıl 3 milyon olarak hedefliyoruz."

Suudi Arabistan Flynas Havayolları Direktörü Cem Tanyeri de direkt uçuşlar hakkında Vali Yücel Yavuz'a bilgilendirmede bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, ziyaretin anısına Tanrıyeri'ye telkari işlemeli fincan takımı hediye etti.