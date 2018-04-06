Rıza Sarraf'tan rüşvet aldığı iddia edilen gardiyan Victor Casado tutuklandı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanan Rıza Sarraf’tan kaldığı cezaevinde rüşvet aldığı iddia edilen gardiyan Victor Casado tutuklandı.



Amerikanın Sesi'nin haberine göre Gardiyan Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, savcılık beş ayrı suçlamadan toplam 20 yıl hapis cezası istedi. Casado, bu sabah Manhattan’da hakim karşısına çıkartılarak suçları yüzüne okundu.



Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, Sarraf’ın adı (Mahkum 1) olarak yer aldı. Sarraf’ın adına nakit para olarak Casado’ya verdiği iddia edilen kadın avukat da (Avukat 1) olarak yer aldı.



Sarraf’ın savunma avukatı Benjamin Brafman, medyaya yaptığı açıklamada, iddianamede adı geçen kadın avukatın Sarraf’ın Türk avukatı olduğunu doğruladı. Sarraf’ın gardiyana rüşvet verme olayına Amerika’daki avukatlarından hiçbirinin karışmadığını belirtti.



Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın duruşmaları sırasında tanık olarak ifade veren Sarraf, hapishanede cep telefonu, içki, yiyecek gibi bazı ihtiyaçları karşılığında avukatı aracılığıyla gardiyanlara rüşvet verdiğini itiraf etmiş ve hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.



Geçen yıl kasım ayında yapılan duruşmalarda, Atilla’nın avukatı Victor Rocco, Rıza Sarraf’ın içki, uyuşturucu ve kadın için cezaevi gardiyanlarına da rüşvet verdiğini de öne sürmüş, Sarraf avukat Rocco’nun bu iddiaları kabul edip, “hapisteyken bir gardiyana içki ve cep telefonu kullanımı için rüşvet verdiğim doğru" diye ifade vermişti.