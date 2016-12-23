Rize Belediye Başkanı Kasap'tan heykel açıklaması

Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi çerçevesinde Rize Belediyesi tarafından başlatılan inşaat çalışmaları kapsamında meydanda bulunan Atatürk heykelinin Rize Valiliği önüne naklinin güvenli bir şekilde sağlandığını belirtti.

Rize Belediyesi ekiplerince başlatılan heykelin nakil çalışmalarının, gece geç saatlere kadar sürdüğünü kaydeden Kasap, titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında heykelin yerleştirme işleminin ekipler tarafından tamamlandığını, heykelin çevre düzenleme çalışmalarının ise devam ettiğini vurguladı.

Kasap, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Rize Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı projemizin inşaat çalışmaları başlatılmış olup, kazı çalışmalarının devam ettiği alanda bulunan Atatürk heykelimizin yeni tören alanımız olan Rize Valiliği önüne taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. Heykelin taşınma süreci bazı kesimler tarafından 'heykel kaldırıldı ve akıbeti belirsiz' gibi kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmıştır. Bundan sonraki resmi törenlerimizin Rize Valiliği önünde yapılacak olması nedeniyle Atatürk heykeli, ekiplerimiz tarafından güvenli bir şekilde yeni tören alanına yerleştirilmiştir."

Konuyu farklı alanlara çekmenin art niyetli kişiler tarafından yapıldığına dikkat çeken Kasap, açıklamasında, "Bu çalışmanın altında farklı nedenler arayarak, konuyu farklı noktalara çekme gayreti içerisinde olan bazı kesimlerin, gerek ilimizle gerekse Rizeli vatandaşlarımızla ilgili söylemleri bizleri derinden üzmüştür. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi inşaat çalışmaları kapsamında yapmış olduğumuz bu çalışmanın altında hiçbir suretle farklı düşüncelerin olmadığını kamuoyunun takdirine sunuyorum." ifadelerine yer verdi.