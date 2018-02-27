Rize-Artvin Havalimanı'nda 6 ayda deniz dolgusu için 9 milyon ton taş kullanıldı

Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy sahilinde 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş dolgu kullanılarak yapılacak olan proje sahasında dolgu çalışmaları sürüyor. Dolgu çalışmaları için yakın mesafedeki Hisarlı, Kanlımezra ve Kuzeyce köylerindeki taş ocaklarından ve bu taş ocaklarına ilave olarak aynı bölgede özel firmalara tahsisli iki ocaktan bölgeye taş nakli yapılıyor. Havalimanı deniz dolgusu için 6 ayda 9 milyon ton taş kullanılırken, dolgu çalışmalarının yüzde 10'luk kısmı tamamlandı.

Öte yandan Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı için en derin yeri 22 metre olmak üzere 17 metrelik bir dolgu oluşturulacak. Havalimanı, terminal binası ve diğer üst yapı tesisleriyle yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek. 3 bin metre uzunluğunda piste sahip olacak havalimanı tamamlandığında Türkiye’nin 56. havalimanı olacak. Rize-Artvin Havalimanı inşaatı 1 milyar 87 milyon 434 bin liraya mal olacak ve Cengiz İnşaat-Aga Enerji İş Ortaklığı ile gerçekleştirilecek. Havalimanının 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.