Rize'de 2018'in ilk dakikalarında çocuk acilinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Rize Devlet Hastanesinde 2018'in ilk dakikalarında çocuk acil servisinde panodan çıktığı tespit edilen yangın kısa süreliğine paniğe neden oldu.
- İHA
Bu akşam yeni yılın ilk saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak hizmet sunan ve Rize Devlet Hastanesi binasında bulunan “Çocuk Acil Servisindeki” bir elektrik panosunda yangın çıktı. Hastane personeli ve Rize Belediyesine bağlı İtfaiye ekiplerince yapılan söndürme müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı . İtfaiye ekiplerinin ilk tespitinde olayın kısa devre kaynaklı olabileceği belirlendi.
Yangınla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Gökhan Demiral yaptığı açıklamada, ''Gerek Çocuk Acil gerekse de üst katında yer alan Çocuk Servisinde duman sebebiyle 1 saatlik havalandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu süre zarfında hastalarımızın hastane içerisinde tedavileri aksatılmadan sürdürülmüştür. Şu an itibariyle Çocuk Acil hizmet sunumu Rize Devlet Hastanesi acil kısmında yürütülmektedir. Çocuk servisindeki hasta takipleri de sorunsuz sürdürülmektedir. Çocuk acil servisinde gerçekleştirilecek olan hasar iyileştirme çalışmaları ivedi olarak başlatılıp, tamamlanacaktır. Olayla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmış olup, bu üzücü hadisenin kısa sürede kontrol altına alınmasında emeği olan ve sağlık hizmetinin aksatılmadan sürdürülmesi sağlayan hastanemiz çalışanlarına ve İtfaiye ekiplerimize teşekkür ederiz'' ifadesini kullandı
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