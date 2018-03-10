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Rize'de 3,2 şiddetinde deprem oldu

Rize'de 3,2 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Rize-Pazar açıklarında 3,2 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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