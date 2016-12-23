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Rize'de Atatürk Heykeli yeni yerine taşındı

Rize’de Meydan Projesi inşaat çalışmaları nedeni ile bulunduğu yerden alınan Atatürk heykelinin Rize Valiliği önündeki tören alanına nakli tamamlandı.

  • RİZE (İHA)
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Rize Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen Meydan Projesi kapsamında, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeli, geçtiğimiz gün yaklaşık 8 saat süren titiz bir çalışma ile hasar görmeden bulunduğu yerden alınarak Rize Valiliği önündeki tören alanına taşınmıştı. Heykelin taşındığı yerindeki montajı gece geç saatlere kadar süren çalışma ile tamamlandı.
 

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