Rize'de FETÖ davasında 4 sanığa hapis cezası

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 4 sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4 ayrı davanın duruşmasına "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar İ.Ç, O.S, A.K. ve B.I. ile avukatları katıldı.

Sanıklar son savunmalarında haklarındaki örgüt üyeliği iddiaları ve diğer suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, istinaf ve Yargıtay aşamasını dikkate alarak sanıkların tahliyesine hükmetti.