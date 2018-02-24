Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rize'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında hapis cezası

Rize'de, darbe girişimine ilişkin yargılanan 27 sanıktan 20'si, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 10 ay 15 güne arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe teşebbüsüne ilişkin yargılanan 27 sanıktan 20'si, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 10 ay 15 güne arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Yunuz Kotiloğlu, Songül Kızılkaya'nın yanı sıra 24 tutuksuz sanık, avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ruşen Çolak ise duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, son savunmaları alınan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Kızılkaya, Çolak ve Kotiloğlu ile tutuksuz sanık Davut Şahan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanunu'na muhalefet" suçlarından 6 yıl 10 ay 15'er gün hapse çarptırdı. Çolak ve Kotiloğlu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ise beraat etti.

Diğer tutuksuz sanıklardan S.K, A.K, C.S. M.S, E.K, H.K, H.Y, Z.R.Ç, F.Ç, İ.G, H.G, H.K, A.K, H.M, M.K'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapse mahkum eden heyet, aynı suçtan yargılanıp cezasında indirime gidilen H.A'ya ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Heyet, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan H.A, F,K, G.Ü, A.T, Ö.F.Ç, Ü.İ, B.M.C'nin ise suç vasfı oluşmadığı gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı

İş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı

Galatasaray'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Galatasaray'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Samsung'un sır gibi sakladığı Galaxy S9 görselleri sızdı

Samsung'un sır gibi sakladığı Galaxy S9 görselleri sızdı

At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA