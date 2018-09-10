Rize'de 'İmar Barışı' başvuruları 13 bine ulaştı

Türkiye'de başlatılan 'İmar Barışı' uygulamasının ardından başvurular Rize'de sürüyor. Rize Valiliğinde kurulan imar barışı masasına günde 150 ile 200 başvuru yapılırken, vatandaşların bu kanun kapsamında son gün 31 Ekime kadar daha fazla başvuru yapması da bekleniyor. Kentte geçtiğimiz ay 8 bin 700 olan başvuru sayısı yüzde 50 artarak 13 bine ulaştığı belirtildi. Şu ana kadar 9 bin 774 konut amaçlı kullanımlar için, 2 bin 518 ticari amaçlı kullanımlar için, 713te ise tarımsal amaçlı kullanımlar için yapı kayıt belgesi düzenlendi. Başvuruların çoğunluğunu yaylalar, köyler, ve dere kenarlarındaki kaçak yapılar oluştuğu dikkat çekti. Uygulamaya 13 bin dolayında başvuru yapılırken, başvuru sahipleri ise aldıkları Yapı Kayıt Belgesi karşılığında devlete yaklaşık 4 milyon 400 bin TL de ödeme yaptı.

'BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR'

Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, başvuruların sürdüğünü belirtti. Bebek, "Metrekaresi 200 lira, 80 metrekarelik bir ev için bin ile 2 bin arası yapı kayıt belgesi bedeli çıkıyor. Başvuru yapacak kişiler kendi yapıtlarına uygun seçeneği seçerek kendi binalarının metrekaresini girmeleri gerekiyor. Sonra arsanın metrekaresini giriyor ve sistem otomatik olarak kendisi konutlarda yüzde 3 oranıyla, ticarethanelerde ise yüzde 5 oranıyla vatandaşın ödeyeceği bedeli başvuru numarasını belirtmek suretiyle cep telefonuna sms olarak gönderiyor. Gelen mesaj sonrası PTT şubesine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerinin veznesine, ilçelerde mal müdürlüklerine veya Ziraat Bankasına giderek başvuru numarasını belirtip yapı kayıt bedelini ödüyor. Bedel ödendikten sonra sistem yoğunluğuna göre tekrar sms ile yapı kayıt bedelinin tanzim edildiğine dair bilgilendirme mesajı atılıyor" dedi.

'YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇTUR'

Sistemin beyan üzerine çalıştığından ötürü yalan beyanda bulunmanın suç olduğu uyarısında da bulunan Bebek, şunları kaydetti:

Tebliğin 10. maddesine göre yalan beyanda bulunmak suçtur. Bu konunun tespiti halinde ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunuluyor, belgesi iptal edildikten sonra yatırdığı para da iade edilmiyor. Başvuru yapacaklara belediyelerden binalarını sorgulatmaları ve sonrasında sisteme girmelerini öneriyoruz. Vatandaşların tapuda intikallerini yaptırdıktan sonra hisse sahibi olacaklar. Hisselerini yaptıktan sonra tapuda beyan yapmaları gerekiyor. Beyanı yaparken de uygun ölçüde yapmayı ve arsanın da kişiye düşen metrekaresini yazması yeterli olacaktır. Örneğin 1000 metrekare bir arsanın olduğunu düşünelim. 1/4 'nün tarafınıza ait olduğunu farz edelim. Arsa metrekaresine 250 metrekare yazmanız yeterli olacaktır. Binanın tamamı kaçak ise tamamını tek bir kişi girmek zorundadır. Eğer beş katlı binanın 3 katı ruhsatlı 2 katı ruhsatsız ise son iki katında oturanın arsada hissesi olması kaydıyla ayrı ayrı girebilecektir. Tamamı ruhsatsız ise tek bir kişi girebiliyor. Tek kişi girince oluşan bedel ise, bedeli ödeyen kişi binada bulunan diğer hak sahiplerinden yatırdığı bedelin kendilerine düşen miktarını talep edecektir. Eğer talep etmezse tebliğimize göre hukuk önünde alma imkanına sahiptir"