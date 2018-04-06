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Rize'de intihar

Rize'nin Tophane mahallesinde 33 yaşındaki Murat Ö. başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.00 sularında meydana geldi. Bir çocuk babası olan Murat Ö. Tophane Mahallesi'ndeki evinde tek başında iken evinin balkonunda silahı kafasına dayayıp ateşledi. Hemen balkonun karşısında kalan komşusu tarafından olayın görülmesi üzerine 112 ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, Murat Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaşırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yaptığı öğrenilen Murat Ö.'nün uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

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