Rize'de kestikleri ağacın altında kalan iki kişinden biri hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde dün kestikleri ağacın ağacın altına kalarak yaralananlardan Asım Kork (74), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde yaşamını yitirdi.
Aynı olayda yaralanan Salih Kork'un tedavisi devam ediyor.
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