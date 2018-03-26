Rize'de kestikleri ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Rize’de kestikleri ağacın altında kalan amca ve yeğenden amca Asım Kork hayatını kaybetti.
- İHA
Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde dün meydana gelen olayda 74 yaşındaki Asım Kork ve 27 yaşındaki yeğeni Salih Kork, kestikleri ağacın altında kalarak yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil servisi görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan amca Asım Kork, Rize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan Salih Kork'un tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
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