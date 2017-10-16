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Rize'de sel sularına kapılan 1 kişi kayboldu

Rize'nin Fındıklı İlçesi'nde şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılan 53 yaşındaki Erol Çabuk kayboldu.

  • DHA
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RİZE'nin Fındıklı İlçesi'nde şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılan 53 yaşındaki Erol Çabuk kayboldu.
 
 
AFAD ve AKUT ekipleri kaybolan Çabuk'u arama çalışması başlattı.
 
Rize'nin Fındıklı İlçesi'nde şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılan 53 yaşındaki Erol Çabuk kayboldu. Rize ve Artvin'de şiddetli yağış devam ediyor.

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