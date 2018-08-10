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Rize'de selin neden olduğu tahribat havadan böyle görüntülendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış beraberinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçeye bağlı Akkaya köyü mevkiinde dere sularının getirdiği taş ve çamur birikintileri nedeniyle Rize-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapanırken, yol sabah saatlerinde tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar geçtiğimiz günlerde Rize'nin Muradiye beldesi ve Ordu'nun Ünye ilçesinin ardından dün akşam saatlerinde de Çamlıhemşin ilçesinde etkili oldu. İlçede etkili olan şiddetli yağış beraberinde sel ve heyelanlara neden olurken, ilçeye bağlı Akkaya köyü mevkiinde dere sularının getirdiği taş ve çamur birikintileri nedeniyle Rize-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Ayder Yaylası'na gezmeye giden yüzlerce kişi ilçe merkezinde araçları ile yolun trafiğe açılmasını beklemeye başlarken, Karayolu ekipleri önemli bir turizm yolu olan karayolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba sarfetti. Karayolu sabahın ilk ışıkları ile ulaşıma tek şeritten kontrollü bir şekilde açılırken, selin yolda ve Akkaya köyünde neden olduğu tahribat havadan görüntülendi. Turizm merkezi Ayder Yaylası'ndan dönen araçlar yolda uzun araç kuyruğuna neden oldu.

Öte yandan yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili konuşan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, "Herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur. 2 noktada bu akıntı geldi. En kısa zamanda yol normal olarak ulaşıma açılacaktır" derken, Ardeşen Kaymakamı Emrah Yılmaz ise "Devlet olarak burdayız. Kısa süre içinde hayatın normale dönmesi için çalışıyoruz. Herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Yıkılan evimiz yok" ifadelerini kullandı.

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