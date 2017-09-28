Rize’de şiddetli yağış etkili olmaya başladı

Rize’nin Çayeli ve Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve heyelan ve hasarlara yol açtı.

Çamlıhemşin ilçesinde okullar tedbir amaçlı bir gün tatil edilirken, Çamlıhemşin-Rize karayolu 10 km’sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı yolu açma çalışmaları sürerken, bölgede bugün yağışın şiddetini arttıracağı öğrenildi.

Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde de şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden olurken, Gülpınar köyünde heyelan tehlikesi nedeniyle tedbir amacıyla boşaltılan bir ev yıkıldı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, her iki ilçele bağlı çok sayıda köy yolu şiddetli yağış ve heyelanlar nedeniyle zarar gördü.