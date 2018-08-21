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Rize'de silahlı kavga: 1 ölü

Rize'nin Kalkandere ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ormanlık köyü Kansızlar mevkisinde Ümit Yılmaz, aralarında husumet bulunan O.K ve B.K. ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K. ve B.K, Yılmaz'a tabanca ile ateş ederek kaçtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ve ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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