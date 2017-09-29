Rize’de aşırı yağışın daha kötü boyutlara ulaşması engellendi

Şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları yapan karayolları ekipleri, Çayeli Kaptanpaşa yolunda heyelan olan bölgelerde yol temizleme, çöken noktalarda ise dolgu çalışması yürütüyor.

Karayolları Rize Şube Şefi Ercan Çiçek, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Öte yandan AFAD, UMKE, İl Özel İdare ekipleri, Kaptanpaşa ve Gürpınar köylerine ulaşmak için yol açma çalışmalarını bekliyor. Dolgu çalışmalarının ardından ekipler bölgeye yaya olarak hareket edecek.

Türk Kızılayı ekipleri ise bölgede halkın gıda ve su ihtiyacını karşılıyor.

Kızılay ekipleri, şiddetli yağışın ardından asma köprünün yıkılması nedeniyle mahsur kalan Hasan Özdemir ve ailesine teleferik yardımı ile gıda ulaştırdı.

Hasan Özdemir, kendisine gönderilen ekmek ve suyu, elektrik olmadığı için yaklaşık 200 metrelik teleferiği kol gücü ile çekerek aldı. Özdemir, teleferik ile gönderdiği notta babasının hasta olduğunu belirtti.

Öte yandan toprak kayması sonucu yaralanan Esma Tolan'a henüz ekipler ulaşamadı. Tolan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

'Afetin daha kötü boyutlara ulaşması engellendi'

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Rize'deki şiddetli yağışla ilgili, "25 taşkın koruma inşaatının devam ettiği kentte, tamamlanan tesislerle birlikte yaşanan afetin daha kötü boyutlara ulaşması engellendi." ifadesini kullandı.

Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, Rize'de geçen yıl sonu itibarıyla toplam maliyeti 406 milyon lira olan 51 taşkın koruma tesisini tamamlayarak hizmete açtıklarını belirten Kasap, bu tesislerle 95 yerleşim yeri ve 15 bin 260 dekar arazinin taşkın hasarlarından korunduğuna işaret etti.

Kasap, yağış öncesi gerekli tedbirleri almak, sonrasında ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.